Son dakika ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı! Kuvvetli tepkimiz iletildi

ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ABD'nin Gara açıklamasına tepki dile getirildi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada ''ABD Büyükelçisi'ne en kuvvetli şekilde tepki iletildi'' denildi.

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Reuters haber ajansı, gelişmeyi 'son dakika' koduyla dünyaya duyurdu. Haberde, ABD'nin yorumu üzerine Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

ABD Büyükelçisi Satterfield çağrıldı



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield bugün bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir" denildi.

Erdoğan ABD'ye: PKK'nın bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 13 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan "Eğer PKK tarafından gerçekleştirildiği doğrulanırsa, en şiddetli şekilde kınıyoruz" açıklamasına" tepki gösterdi.

Erdoğan, "Artık yağma yok. Eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız" dedi.

ABD'nin Ankara'yı kızdıran açıklaması

13 Türk vatandaşının Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilmesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapılmıştı. Açıklamada üzüntü duyulduğu belirtilirken, NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olunduğu söylenmiş ancak 'haberler doğruysa' ifadesi kullanılmıştı.



İşte o açıklama;

“ABD, Irak’ın Kürt bölgesinde Türk vatandaşlarının ölümünü acıyla karşıladı. Eğer bu saldırıdan PKK’nın sorumlu olduğunu teyit edebilirsek olayı olabilecek en sert şekilde kınayacağız. Biz NATO müttefiki Türkiye ile birlikteyiz ve baş sağlığı mesajımızı son çatışmalarda yaşamını kaybedenlerin ailelerine de iletiyoruz”