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Burdur'da yaşlı kadından haber alamayınca eve girdiler! Gerçek bakın ne çıktı

Demirören Haber Ajansı

BURDUR'da 75 yaşındaki Vesile Parıltı'dan haber alamayan yakınları polisi alarma geçirdi. Eve giren ekipler yaşlı kadını bulamadı. Parıltı'nın bankaya gittiği ortaya çıktı.

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Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 4 katlı apartmanın birinci katında oturan Vesile Parıltı'ya ulaşamayan yakınları, komşularını aradı. Komşuları da kadına ulaşamayınca polise haber verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin merdiven yardımıyla camdan girdiği evde Vesile Parıltı'nın olmadığı belirlendi. Yaşlı kadının cep telefonunun ise evde olduğu anlaşıldı. Polisin arama çalışması başlattığı Vesile Parıltı'nın bankaya gittiği ortaya çıktı. Vesile Parıltı'nın bir süre sonra eve döndüğü öğrenildi.

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