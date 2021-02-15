Mesut Özil Neymar'ı geride bıraktı

Fenerbahçe, Mesut Özil için düzenlediği imza töreninde, Özil'in imzaladığı 3 formayı açık arttırmada rekor fiyata sattı.

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Fenerbahçe, imza töreninde Mesut Özil'in imzaladığı 3 formayı toplaö 36 bin 50 Euro'ya satıldığını açıkladı. Bu satış şimdiye kadar en yüksek ücrete satılan formalar oldu.

Kulüp tarafından açıklamada, "Yıldız oyuncumuz Mesut Özil’in renklerimize bağlandığı imza törenine özel hazırlanan ve Mesut Özil’in imzaladığı 3 forma, toplam 36 bin 50 Euro’ya satıldı. Kulübümüzün, Matchwornshirt sitesinden satışa çıkardığı Çubuklu forma 26 bin Euro, Gold forma 4 bin 800 Euro ve Lacivert forma 5 bin 250 Euro’ya alıcı buldu. Mesut Özil’in imzaladığı ve oyuncumuzun ismini ve 67 numarasını taşıyan Çubuklu forma, Matchwornshirt sitesinden şimdiye kadar satışa çıkan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdı. Sitedeki daha önceki rekor satış, Neymar'ın 13 bin Euro'ya satılan PSG formasına aitti" ifadeleri yer aldı.