İçişleri Bakanlığı duyurdu! 40 ildeki PKK/KCK operasyonlarında 718 kişi gözaltına alındı
40 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildiğini bildirdi.Abone ol
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonlarda, 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince yürütülen operasyonlarda; 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir. Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirilmiştir." denildi.