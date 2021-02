Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve futbolculardan Enis Destan, Erkan Eyibil ve Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri öncesinde Riva’da kampa girdi. Haziran'da başlayacak maçlar öncesinde kampa giren Ümit Milli Takım'da Teknik Direktör Tolunay Kafkas ve futbolculardan Erkan Eyibil, Enis Destan ve Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Tolunay Kafkas: Bu turnuvaya katılmaya ihtiyacımız var

''Grubumuz oldukça zorlu ama önemli değil. Bizim ne yaptığımız önemli. Ben tüm hocalarımıza ve başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Taktik antrenmanlar yapıyoruz. İyi hazırlanacağız. Mart ayında iki hazırlık maçı oynayacağız. Sonra da Kazakistan'a gideceğiz. İddialıyız. Gruptan çıkmak istiyoruz. Şansa inanan bir insan değilim, çalışmaya inanan bir insanım. Doğru çalışırsak, istediğimizi sahaya yansıtırsak ki yansıtacağız... Burada lokomotif takım Danimarka. Çok iyi bir takımları var. Biz iyi hazırlanacağız. Bütün bu taktik antrenmanları bundan yapıyoruz. Ümit Milli Takım geçiş yeridir, buradaki oyuncular A Milli Takım'ın adaylarıdır. Bu şampiyonaya katılmaya ihtiyacımız var. Belçika, Danimarka gibi takımlar oldukça zor. Bu takımlar majör takımlar. Belli bir sistemleri var. Maalesef buradaki oyuncularımız takımlarında çok fazla süre alamıyorlar. Türk futbolunun başka problemleri var. Bunu daha sonra konuşuruz.''

''Keşke Ömer Faruk, Fenerbahçe'de; Ali Akman, Bursaspor'da oynasa''

''Oyuncuyla kulüp arasındaki ilişkiye bizim müdahil olmamız doğru değil. İçeride yaşadıkları sorunları ben bilmiyorum. Keşke Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de oynasa. Ali Akman keşke Bursaspor'da oynasa. Ben bunları temenni edebilirim sadece. Maalesef futbolda bu tür şeyler var. Bunlar takımla futbolcu arasındaki şeyler.''

''Bu oyuncular ülkemizdeki kulüplerde gelişeceklerine inanmıyorlar''

''Bu oyuncular ülkemizdeki kulüplerde gelişeceklerine de süre alacaklarına da inanmıyorlar. Çok fazla yabancı da var. Belki de yurt dışında daha fazla oynama şansları olduğunu düşünerek gitmek istiyorlar. Örnekler de çoğalınca Avrupa genç oyuncuya daha cazip geliyor. Ben kendi işimle ilgili Şenol Hoca ile istişarem oluyor. Her türlü antrenmanımı paylaşıyorum hocayla. Fikir alışverişi yapıyoruz. Ben milli takım havuzunu ne kadar geliştirebilirsem, A Milli Takım'a ne kadar oyuncu verebilirsem onu düşünüyorum. Hoca sağ olsun bizim abimiz.''

Enis Destan: Cengiz abimiz gitti, Çağlar abimiz gitti

Altınordu forması giyen Enis Destan, hayalinin Avrupa olduğunu dile getirdiği sözlerinde şöyle dedi: İlk maçımız Kazakistan'la. Grupta dişe diş maçlar geçecek. Sıkı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sadece benim değil takımımın da yükselen bir grafiği var. İnşallah böyle devam eder ve biz de ligde ilk 6 içine gireriz. Milli takımda çalışmalarımızı iyi şekilde sürdürüyoruz. Cengiz abimiz gitti, Çağlar abimiz gitti, biz de kendimize neden olmasın diye soruyoruz. İnşallah biz de bir gün Avrupa'da oynayacağız. Yüksek bir konsantrasyonla çalışıyoruz. Her şey güzel olacak.''

Barış Alper Yılmaz: Avrupa her futbolcu için hayaldir

Ankara Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz da Avrupa'ya gitmenin hayaline dikkat çekti: ''İyi bir ekipten oluşuyoruz. Burada iyi bir antrenman süreci geçirip başarılı olacağımızı düşünüyorum. Denk bir gruba düştük, iyi işler yapabileceğimizi düşünüyoruz. İnşallah istediğimiz gibi olur. Tabii ki her insanın hayali en iyi takımlarda en iyi performans vermek. Avrupa neden olmasın? Bu tabii ki performansa bağlı. Avrupa her futbolcu için hayaldir. Tabii ki benim de hayallerim var. Tek tek bakıyorum. Şu anda kulübümde memnunum.''

Erkan Eyibil: Hep Türkiye için oynamak istedim

Genç Erkan ise, ''İyi hazırlanmak istiyoruz burada. Gelecek ay bir kamp daha var. Denk bir grup bizim için. Geçmemiz gereken bir grup bence. Danimarka ve Belçika iyi takımlar. Ancak bence bizim için denk bir grup. Belçika'ya karşı çok dikkatli olmamız lazım. Bence Belçika, Danimarka'dan daha iyi takım. Almanya sert bir ülke. Tabii ki zor olacaktır ama ben burada Ali Akman'ı gördüm, çok iyi bir oyuncu. İnşallah hayırlısı olur. Annem ve babam Türkiye'de doğdu. Ben hep Türkiye'de oynamak istedim. Burası benim ülkem. İnşallah hayırlısıyla A Milli Takım'a çıkarım'' ifadelerini kullandı.