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Şanlıurfa'da gece başlayan tartışma kanlı bitti! Eşini öldürdü sonra...

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da güvenlik görevlisi Mehmet Toğrul, tartıştığı eşi Hatice Toğrul'u öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Toğrul, hastanede tedaviye alındı.

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Olay, dün gece geç saatlerde Ulu Cami Mahallesi’nde meydana geldi. Özel güvenlik görevlisi Mehmet Toğrul ile eşi Hatice Toğrul arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Mehmet Toğrul, üzerindeki tabancasıyla eşine ateş etti, ardından da silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti. 

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice Toğrul'un yaşamını yitirdiği saptandı. Ağır yaralanan Mehmet Toğrul ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yapılan incelemenin ardından Hatice Toğrul'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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