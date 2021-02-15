Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Beşiktaş mücadelesinin 11'leri belli oldu.Abone ol
Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kazandığı haftada Gençlerbirliği'ni yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler:
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo, Arda, Polomat, Furman, Soner, Mugni, Candeias, Sefa, Ayite
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Dorukhan, Atiba, Ljajic, Souza, Ghezzal, Larin, Aboubakar