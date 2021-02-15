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Gençlerbirliği-Beşiktaş mücadelesinin 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Beşiktaş mücadelesinin 11'leri belli oldu.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kazandığı haftada Gençlerbirliği'ni yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler:
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo, Arda, Polomat, Furman, Soner, Mugni, Candeias, Sefa, Ayite

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Dorukhan, Atiba, Ljajic, Souza, Ghezzal, Larin, Aboubakar

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