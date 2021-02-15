BIST 1.562
DOLAR 6,95
EURO 8,43
ALTIN 406,19
HABER /  GÜNCEL

Gare şehitleri memleketlerine uğurlanıyor... Yüreklere kor ateş düştü

IRAK'ın Gare bölgesinde PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın cenazeleri Malatya'dan memleketlerine uğurlanıyor. 

Abone ol

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gare'de PKK tarafından şehit edilmişlerdi. Kimlikleri belirlenen 12 şehitten 6'sı, memleketlerine gönderildi.

Aileleri tarafından alınan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı Kahramanmaraş'a, Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci Eskişehir´in Mihalgazi ilçesine, Şehit Er Sedat Sorgun Erzurum'a, Şehit Polis Sedat Yabalak Mersin´in Anamur ilçesine, şehit Aydın Köse Adıyaman'a uğurlandı.

Polis memuru Vedat Kaya, memleketi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Jandarma er Süleyman Sungur, memleketi Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın Köse, memleketi Adıyaman'ın Kahta İlçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sabah saatlerinde kimliği belirlenen şehidin Kırıkkale’nin Delice ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Gıcır'ın cenazesi de işlemlerinin ardından memleketine gönderilecek.

Şehit Astsubay Semih Özbey ise memleketi Malatya'da toprağa verilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'ten yürek yakan haber! Oyun ölümle bitti
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Şanlıurfa'da aile içinde kan aktı: Eşini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Gara şehidinin cenazesinde gerginlik çıktı! Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'Gara' tepkisi! ABD, HDP ve CHP'ye zehir zemberek sözler
Nijerya'da kaçırılan denizci yaşadığı korkuyu anlattı: Bataklık gibi görünen yere götürdüler
Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı Reyhanlı'da yakalandı
Suçlu olmadığını söylemişti! ABD'de 68 yıl sonra özgürlük geldi
Baba kız yanan otomobilde canlarını son anda kurtardı
AÖF kayıt yenileme ekranı giriş-2021 nasıl yapılır?
Yorumlar 1 yorum