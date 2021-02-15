Gare şehitleri memleketlerine uğurlanıyor... Yüreklere kor ateş düştü

IRAK'ın Gare bölgesinde PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın cenazeleri Malatya'dan memleketlerine uğurlanıyor.Abone ol
Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gare'de PKK tarafından şehit edilmişlerdi. Kimlikleri belirlenen 12 şehitten 6'sı, memleketlerine gönderildi.
Aileleri tarafından alınan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı Kahramanmaraş'a, Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci Eskişehir´in Mihalgazi ilçesine, Şehit Er Sedat Sorgun Erzurum'a, Şehit Polis Sedat Yabalak Mersin´in Anamur ilçesine, şehit Aydın Köse Adıyaman'a uğurlandı.
Polis memuru Vedat Kaya, memleketi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı.
Jandarma er Süleyman Sungur, memleketi Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı.
Aydın Köse, memleketi Adıyaman'ın Kahta İlçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Sabah saatlerinde kimliği belirlenen şehidin Kırıkkale’nin Delice ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Gıcır'ın cenazesi de işlemlerinin ardından memleketine gönderilecek.
Şehit Astsubay Semih Özbey ise memleketi Malatya'da toprağa verilmişti.