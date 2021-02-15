AÖF kayıt yenileme ekranı giriş-2021 nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme 2021 bahar dönemi için devam ediyor. AÖF ders seçimi ve ödeme işlemleri bugün yani 15 Şubat'ta başlayıp, 26 Şubat'a kadar devam edecek. Peki, 2021 AÖF Kayıt Yenileme nasıl yapılır? AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme 2021 ve ders seçimi nasıl yapılır? AÖF ödemeleri nasıl yapılır?

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AÖF ders seçimi ekranı, kayıt yenileme işlemini yapmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. AÖF kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile gerçekleştirilecek. Ödeme işlemleri Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından yapılacak.

AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır: Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır.

AÖF ders seçimi ve ödeme işlemi nasıl yapılır:

Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

26 Şubat 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme için yatırılan Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.