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Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı Reyhanlı'da yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yurda girerken yakalanan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan 26 yaşındaki S.A. isimli DEAŞ'lı terörist olduğunu belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi" denildi.

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