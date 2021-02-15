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Gara şehidinin cenazesinde gerginlik çıktı! Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı

GARA'da PKK'nın şehit ettiği 13 kişiden Er Sedat Sorgun'un Erzurum'daki cenaze töreninde gerginlik yaşandı. Şehidin yakınları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cenaze törenine gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı.

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Gara'da ellerinde tuttukları vatandaşlarımızı haince şehit eden teröristler 6 yıldır ellerinde tuttukları Erzurumlu Er Sedat Sorgun'u da şehit etti.
Van'da vatani görevini yaparken 2015 yılında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan teyzesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret ettikten sonra memleketi Erzurum'a dönüş yolunda Diyarbakır Lice'de yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Er Sedat Sorgun'dan o günden itibaren haber alınamamıştı.

'Evlat nöbetine' katılmışlardı

Kendisinden bir haber alınamayan Sorgun'un teyzeleri Macide Uslu ile Halime Şehidoğlu, Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelere katılmıştı. Dayısının eşi Elvan Çoban, Erzurum'da Diyarbakır annelerine verilen destek mitinginde Sedat Sorgun'un kaçırılmasıyla ilgili açıklama yapmış "Sedat'ı istiyoruz" demişti.

Acı haber ailesine verildi

PKK'lı teröristlerin Gara'daki mağarada katlettiği 13 kişiden biri olan şehit Sorgun'un acı haberi, askeri yetkililer tarafından merkez Yakutiye ilçesindeki Rabiaana Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Askeri yetkililer tarafından iletilen haber sonrası vatandaşlar evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı.

Cenazede gerginlik

Gara şehidi Er Sedat Sorgun'un Erzurum'daki cenaze töreninde ise gerginlik yaşandı. Sorgun'un yakınları cenaze törenine çelenk gönderen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi ve gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı.

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