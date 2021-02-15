Şehirler farklı ama acılar ortak! Gara şehitleri gözyaşlarıyla ebediyete uğurlanıyor

Muhammet Salih Kanca

Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Muhammet Salih Kanca'nın (38) cenazesini, aile üyeleri ile Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın da aralarında bulunduğu askeri ve mülki erkan karşıladı. Cami avlusuna taşınan şehidin tabutunun üzerine Fenerbahçe forması koyuldu.