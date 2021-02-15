Şehirler farklı ama acılar ortak! Gara şehitleri gözyaşlarıyla ebediyete uğurlanıyor
GARA'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlanıyor.
Terör örgütü PKK tarafından alıkonularak Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, şehit edilen 13 Türk vatandaşı dualar eşliğinde ebediyete uğurlanıyor. Şehit Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı'nın naaşları, Gaziantep Havalimanında karşılanarak, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze araçlarına taşındı. 2 şehit yarın öğle namazına müteakip toprağa verilecek. Öte yandan PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen sivil Muhammet Salih Kanca (38), memleketi Samsun'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Aydın Köse
Adıyaman'da Kahta Devlet Hastanesi morgundan Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ köyüne getirilen şehit Aydın Köse'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Eyüp Sultan Camisi'nin avlusuna getirildi.
Polis memuru Vedat Kaya
Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığındaki işlemlerin ardından Mardin'e getirildi. Türk bayrağına sarılı naaşı baba evine getirilen şehit için burada helallik alındı.
Muhammet Salih Kanca
Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Muhammet Salih Kanca'nın (38) cenazesini, aile üyeleri ile Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın da aralarında bulunduğu askeri ve mülki erkan karşıladı. Cami avlusuna taşınan şehidin tabutunun üzerine Fenerbahçe forması koyuldu.