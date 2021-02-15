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Bakan Hulusi Akar ve Süleyman Soylu Gara şehitleriyle ilgili TBMM'de konuşma yapacak

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de düzenlediği basın toplanntısında, ''Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı Gara'daki 13 şehit ile ilgili yarın Genel Kurul'da gündem dışı konuşma yapacak." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın TBMM'de gündem dışı konuşma yapacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi.

Zengin, Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'nun yarın TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşma yapacaklarını söyledi.

Akar ve Soylu'nun Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde düzenlenen ve PKK'nın elindeki 13 rehinenin ölümüyle sonuçlanan operasyon hakkında konuşması bekleniyor.

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