BIST 1.565
DOLAR 6,95
EURO 8,43
ALTIN 406,89
HABER /  DÜNYA

Arkeologlar keşfetti dünyanın en eskisi! 5 bin yıl öncesine ait

Demirören Haber Ajansı

Amerikalı ve Mısırlı arkeologlar, Mısır'da Nil Nehri’nin batısında bira fabrikası keşfetti. Dünyanın en eski bira fabrikasına ait olduğu belirtilen kalıntıların, 5 bin yıl öncesine ait olduğu ifade edildi.

Abone ol

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziri, yaklaşık 5 bin yıllık bira fabrikasının Kahire'nin 450 kilometre güneyinde Nil Nehri'nin batısındaki çölde bulunan eski bir mezarlık olan Abydos'ta bulunduğunu söyledi. Mısır’da hüküm süren Birinci Hanedanlık Dönemi'nin (MÖ 3150 ile MÖ 2613) başında eski Mısır'ı birleştirmesiyle tanınan Kral Narmer zamanına dayandığını açıkladı. Arkeologlar, her biri 20 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde sekiz büyük üretim alanı bulunduğunu, her alanda bira üretmek amacıyla tahıl ve su karışımını ısıtmak için kullanılan iki sıra halinde 40 kadar çömlekten havuz içerdiğini söyledi.

Ortak çalışmaya, New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden Dr. Matthew Adams ve Princeton Üniversitesi'nde Eski Mısır Sanat Tarihi ve Arkeolojisi Yrd. Doç. Deborah Vischak başkanlık yaptı. Adams, eski Mısırlıların kurban törenlerinde bira kullandığını gösteren kanıtlar bulduklarını ve fabrikanın bu bölgede birayla kraliyet ritüelleri yapmak için inşa edildiğini ifade etti. Diğer yandan Mısır Eski Eserler Bakanlığı, 1900'lerin başlarında bu fabrikanın varlığından ilk söz edenlerin İngiliz arkeologlar olduğunu, ancak yerini belirleyemediklerini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tolunay Kafkas: Bu turnuvaya katılmaya ihtiyacımız var
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Türkiye Gara şehitlerine ağlıyor: 7 yaşındaki Zeynep babasını asker selamıyla uğurladı
AÖF kayıt yenilene ücreti kaç para ödeme nasıl yapılır?
Bill Gates'ten korkutan açıklama: Salgından daha büyük bir tehlike var!
Meteoroloji İstanbul'u özel olarak uyardı: Çok şiddetli fırtına geliyor!
Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan Kadir Topbaş’ın ardından Melih Gökçek’in ölümünü istedi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 40 ildeki PKK/KCK operasyonlarında 718 kişi gözaltına alındı
Gara'da benzersiz operasyon! Keskin nişancıların koruduğu mağaraya böyle girildi
Şanlıurfa'da gece başlayan tartışma kanlı bitti! Eşini öldürdü sonra...
Yorumlar