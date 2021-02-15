Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan Kadir Topbaş’ın ardından Melih Gökçek’in ölümünü istedi

ANTALYA Barosu Başkanı Polat Balkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, geçtiğimiz günlerde vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın ardından Melih Gökçek’in ölümünü beklediğini açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 76 yaşında vefat etti. Topbaş, dün İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedildi.

Gökçek'in ölümünü istedi

Söz konusu gelişmelerin ardından Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ‘pes’ dedirtti.

Topbaş’ın vefatı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı olan İbrahim Melih Gökçek’i hedef alan Balkan, “Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!” paylaşımında bulundu.

Balkan’ın paylaşımının altında kendisine destek veren Avukat Ediz Yoraz ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kast ederek, “Bence Recep” ifadelerini kullandı.

Tepki yağdı

AK Parti Eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, paylaşıma tepki göstererek, "Bir hukukçu, bir baro başkanı nasıl böyle bir paylaşımda bulunabilir? Ölüm dilemek nasıl bir ruh halidir? Aklı, vicdanı, ahlakı hangi ara çamura yatırıp böyle kirlettiniz?" diye yazdı.

“Avukatları temsil eden baro başkanının yapmış olduğu açıklamayı kınıyorum”

AK Parti Antalya İl Başkanı Avukat İbrahim Ethem Taş, “Antalya Barosu’nu ve Antalya’daki 5 binin üzerindeki avukatı temsil eden bir baro başkanının yaptığı açıklamadan utanç duyması gerekiyor. Hukuku ve adaleti temsil eden, avukatları temsil eden baro başkanının yapmış olduğu açıklamayı kınıyorum. Öncelikle vefat etmiş bir insan üzerinden paylaşım yapmak Kadir Topbaş’ın, ailesini rencide etmiştir. Yaşayan bir insana da ‘ölmesini bekliyorum’ iması çok aşağılık bir davranıştır. İnsan onuru ile bağdaşmayan, insanlığa sığmayan bir davranıştır. Acilen baro başkanının hem merhum Kadir Topbaş’ın ailesinden ve sevenlerinden özür dilemesini bekliyorum. Aynı zamanda Sayın Melih Gökçek ile ilgili yapmış olduğu açıklamadan dolayı da kamuoyundan ve Melih beyden özür dilemesini Ak Parti Antalya İl Başkanı olarak, temsil ettiğim kurum adına da bekliyorum” diye konuştu.