İYİ Partili Aytun Çıray Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sordu: Sizce bu operasyon başarılı mı?

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yapılan operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Çıray, "Bu operasyonun başarı ile yönetildiğini ve amacına ulaştığını düşünüyor musunuz?" diye sordu.

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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir milletvekili Aytun Çıray, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yapılan operasyonla ilgili kamuoyundaki tartışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine taşıdı. Çıray, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, kamu vicdanının tartıştığı bazı soruların cevap bulması gerektiğini belirtti.

Aytun Çıray, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın cevaplaması istemiyle soruları şöyle sıraladı:

- Gara harekâtının bir amacının da 'teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımız ile ilgili istihbaratı teyit etmek ve gerekli müdahalede bulunmak' olduğunu açıkladınız. Harekâtı tam teyit sağlamadan mı başlattınız?

- Bu konuda deneyimli olan askeri çevrelerden edindiğimiz bilgiye göre harekât 'nokta tarzı rehine kurtarma' operasyonu tarzında yapılmalıydı. Halbuki sizin 'PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirmek, hudut güvenliğimizi sağlamak' şeklindeki beyanlarınızdan anlaşılmaktadır ki, siz aynı zamanda sınır dışında PKK’nın lojistik hatlarını kesme ve alan hakimiyeti tesis etme harekâtları da uygulamak istediniz. Bu bir çelişki değil mi? Bu durumda Hava Kuvvetlerinin müdahalesinin çıkaracağı gürültünün mağaradaki PKK teröristlerini uyaracağını hiç düşünmediniz mi?

- Harekâtın başladığını ifade ettiğiniz 10 Şubat 2021’de Sn Erdoğan Türk milletine bir müjde vereceğini vaat etmiş, ancak bir müjde açıklaması yapılmamıştır. Söz konusu müjdenin Pençe Kartal-2 Harekâtı ile bir ilgisi var mıdır? Bu konuda Sn Cumhurbaşkanı’na yanıltıcı bilgi verilmiş olabilir mi?

- Mağarada bulduğunuz asker ve memur şehitlerimiz için neden 'sivil vatandaşlar' ifadesini kullandınız? Böyle bir açıklama yapmanız, kaçırılan asker ve devlet memurları hakkında yaptığınız operasyonu yöneten olarak başarısızlığınızı gizlemek için miydi?

- Şu an PKK'nın elinde 'zorla alıkonan' vatandaşlarımız var mı? Varsa ne zaman kaçırıldılar ve kaç kişiler?

- Gara'da PKK tarafından infaz edilen asker şehitlerimiz ile ilgili açıklamayı neden siz veya Genelkurmay Başkanı değil de Malatya Valisi yaptı?

- Bu operasyonun başarı ile yönetildiğini ve amacına ulaştığını düşünüyor musunuz?"