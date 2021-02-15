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Azerbaycan- Nahçıvan demir yolu hattının temeli atıldı

Anadolu Ajansı

Azerbaycan ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki demir yolu hattının yapımı start aldı. Ulaşımın Ermenistan üzerinden sağlanmasının planlandığı projenin temelini Cumhurbaşkanı Aliyev attı.

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Yapılan açıklamaya göre Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelere dün yaptığı ziyaret kapsamında Fuzuli ilinin Horadiz kasabasında düzenlenen törene iştirak etti. Törende Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva ile kızı Leyla Aliyeva da hazır bulundu.

Temeli atılan yaklaşık 100 kilometrelik hat, Horadiz kasabasından Ermenistan sınırındaki Ağbent kasabasına kadar uzanacak.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını 44 günlük savaşla kurtarmasından sonra Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiri gereği Azerbaycan ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan üzerinden yeni ulaştırma hattı oluşturulacak.

Horadiz-Ağbent demir yolu hattının temelinin atılmasıyla bildiride yer alan ulaştırma hattının ilk aşamasına geçilmiş oldu.

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