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Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak bir adım adah! İsrail'den talep etti

Yunan medyası, Yunanistan'ın İsrail ile yapacağı 1,68 milyar dolarlık 20 yıl süreli savunma anlaşmasının detaylarını yazdı. Türk İHA ve SİHA’larının sahadaki üstün başarısını gören Yunan ordusunun İsrail’den iki adet kiralık UAV HERON İnsansız Hava Aracı istediği belirtildi.

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Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın İsrail ile yapacağı 1,68 milyar dolarlık 20 yıl süreli savunma anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Yunan basının haberine göre, iki ülke arasında yapılan savunma işbirliği anlaşması kapsamında, Atina yönetiminin hedefinin kısa vadede, Hava Kuvvetleri envanterine İsrail yapımı İnsansız Hava Araçları UAV HERON’ları katmak olduğunu aktardı. Yunan basını Atina yönetiminin Azerbaycan ve Suriye’de büyük başarılara imza atan Türk İHA ve SİHA’lara karşı UAV HERON insansız hava araçlarını envanterine katmak istediğini yazdı.

İHA'lar 3 yıllığına kiralanacak

Yunanistan’ın İsrail ile imzaladığı savunma anlaşması çerçevesinde, 3 ay sonra İnsansız Hava Araçları UAV HERON’ların, Eğriboz (Evia) Yarımadası’nın doğusundaki İskiri (Skyros) adasındaki 135’inci Hava Üssüne geleceğini yazan Yunan medyası, HERON eğitimi için Yunan personelin Tel Aviv’de eğitime başlayacağını aktardı. İsrail ile Yunanistan arasında yapılan savunma anlaşması çerçevesinde, 2 adet UAV HERON tipi İHA’nın satın alınma opsiyonuyla toplamda 39 milyon euroya, üç yıllığına leasing yöntemi ile kiralanacağı öğrenildi.

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