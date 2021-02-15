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Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Polis geniş kapsamlı denetim yaptı

İSTANBUL Şişli'de hareketli saatler yaşandı. Okmeydanı'nda ekipler tüm giriş ve çıkışları kapattı. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime Özel Harekat polisleri de destek verdi.   

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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında denetim noktası oluşturuldu.

Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime Özel Harekat ve Yunus ekiplerinin yanı sıra bir çok birimden polis ekipleri destek verdi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Birçok noktada yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheliler üzerinde çalışma yaptı.    

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