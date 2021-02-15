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Türkiye Gara şehitlerine ağlıyor: 7 yaşındaki Zeynep babasını asker selamıyla uğurladı

GARA'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Sedat Yabalak (35), memleketi Mersin'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle toprağa verildi. Şehidin, polis kıyafeti giyen 7 yaşındaki kızı Zeynep Sena, babasını asker selamıyla uğurladı.

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Pençe Kartal-2 Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesindeki mağarada PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 vatandaştan Polis Memuru Sedat Yabalak'ın naaşı, Malatya'da yapılan otopsinin ardından memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi. Baba ocağında alınan helalliğin ardından Tekeli Camii'nde tören düzenlendi.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, şehidin annesi Ünzile, babası Kadir, eşi Burcu ve kızı Zeynep Sena Yabalak ile kardeşlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende polis kıyafeti ile babasına asker selamı veren şehidin kızı Zeynep Sena herkesi duygulandırdı. Bakan Soylu, şehidin acılı ailesini teselli etti.

Şehit Polis Memuru Sedat Yabalak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla Tekeli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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