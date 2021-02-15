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Gara şehidi Vedat Kaya KHK ile ihraç mı edilmişti? Emniyetten açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gara'da şehit edilen 13 güvenlik görevlisinden biri olan polis memuru Vedat Kaya'nın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği iddiasını yalanladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bazı sosyal medya platformlarında şehit polis memuru Vedat Kaya'nın 2016'da KHK ile ihraç edildiği iddialarının yer alması üzerine EGM yazılı açıklama yaptı.

İddiaların "kesinlikle gerçeği yansıtmadığı" vurgulanan açıklamada, KHK'lar kapsamında yapılan kamu görevinden çıkarma işlemlerinin, ilgililerin isimleri ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

"Vedat Kaya'nın hakları kesintisiz devam etmiştir"

Şehit Kaya hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem tesis edilmediğinin ilgili KHK listelerine bakıldığında görüleceği belirtilen açıklamada, "Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın memuriyet hakları, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir. Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Şehitler üzerinde yapılmaya çalışılan bu tür provokasyon girişimlerinin, şehidin ailesi ve yakınları ile emniyet teşkilatını derinden üzdüğü kaydedildi.

Lice'de kaçırılmıştı

Şehit polis memuru Vedat Kaya, 24 Temmuz 2016'da Muş'tan kardeşinin düğün konvoyuyla memleketi Mardin'e dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılmıştı. Annesi Emine ve babası Şeyhmus Kaya da, 5 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek oturma eylemine başlamıştı.

Mardin'de toprağa verildi

Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın cenazesi memleketi Mardin'e getirildi. Şehit polis memuru Kaya için Şakir Nuhoğlu Cami'nde düzenlenen törenin ardından naaşı Selen Kışlası Şehitliği'nde gözyaşları arasında defnedildi.

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