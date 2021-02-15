Mame Thiam Vakfı, Diyarbakır'da bir köy okulunu yeniledi
Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam Vakfı, Diyarbakır'da bulunan bir köy okulunu yeniledi.Abone ol
Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, Diyarbakır'da bulunan bir köy okulunu yeniletti.
Sarı-lacivertli futbolcunun kurduğu Mame Thiam Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır'da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu'nu yeniledik. Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, okulun yenileme çalışmalarıyla ilgili videoya da yer verildi.
Bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır'da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu'nu yeniledik.— Mame Thiam Foundation (@ThiamFoundation) February 15, 2021
Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar :)
💛💙 @Mame27Thiam pic.twitter.com/hGv3ggjBMj