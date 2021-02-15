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İkranur Tirsi cinayeti halası Ayşe Sevda işin içinde bakın ne paylaşmış

GİRESUN'u sarsan İkranur Tirsi cinayetinde amca ve hala tutuklandı. İkranur'un amcası cinayeti itiraf etti halası Ayşe Sevda da işin içinde. Hala Ayşe Sevda İkranur için bakın neler yazmış.

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Cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla İkranur’un dedesi N.T., halaları S.T., Ayşe T., S.T., amcaları Sinan T. (14), A.T. ve kuzeni A.T olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Bulancak ilçe Jandarma Karakolunda 3 gündür çapraz sorguya alınan akrabalarından 5'i serbest bırakılırken, olayı gerçekleştirdiklerini itiraf eden küçük amcası Sinan Tirsi (14) ve ona cesedi dereye atmak için yardım eden halası Ayşe Sevda Tirsi tutuklandı.

Savcılıktaki ifadelerinde İkranur'u olay günü oyun oynarken kızdığı ve sinirlendiği için ağzını ve burnunu eliyle kapatıp nefessiz bırakarak öldürdüğünü itiraf eden 14 yaşındaki amca Sinan, olay sonrası ablası Ayşe Sevda Tirsi ile birlikte cesedi dereye attıklarını söyledi. 

Halanın paylaşımları
Delil karartma’ suçundan tutuklanan hala Ayşe Tirsi’nin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Ayşe Tirsi’nin olaydan sonra yeğeni İkranur için üzüntüsünü ifade ettiği ‘Sevda Tirsi’ adlı sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında, “Kuzum yeni bir yıla sensiz girdik kardeşlerin buradaydı sen yoktun. İkram seni çok özledik sensiz yeni yılın hiçbir önemi yok. Ha 2020 ha 2021 ne fark eder sen olmadıktan sonra ama yine de yeni yılımız kutlu olsun meleğim seni çok özledim, seni çok seviyoruz İkranur’um” ifadelerine yer verdiği görüldü.

Ayşe Tirsi’nin bir başka paylaşımında ise ‘İkranurum seni çok özledim seni unuttuk sanma sakın. Hala kalbimizde ve aklımızdasın, seni çok seviyorum. Hepimiz seviyoruz. Hiçbir açıklama yok, bir haber yok. Ama inşallah çıkacak, peşini bırakacağımızı sanmasın, kimse adalet yerini bulmazsa, biz halaların olarak amcaların baban babaannen deden peşini bırakmayacağız” diyerek sözde üzüntüsünü ifade etmeye çalıştığı görüldü.

Ayşe Tirsi geçen süreyi hatırlatarak olayın aydınlatılamamasına tepki gösterdiği bir başka sosyal medya paylaşımında ise, “Benim kuzum yerinde rahat yatamıyor katili çıkmadı diye, biz yeğenimin mezarının başına doğru düzgün gidemiyoruz bu yüzden. Neredeyse 5 ay oldu, hiçbir şey yok ortada. İlla bir çocuk daha mı ölsün, böyle katillerin yakalanması için. İnşallah sana bunu yapan yakalanır sende rahat uyursun bizde rahatlarız” ifadelerine yer verdi.

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