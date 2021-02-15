Dolar/TL'nin adil değeri bakın kaç olmalı! Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı açıkladı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başkanı Robin Brooks, dolar/TL'nin adil değerinin 7.50 düzeyinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününe aşağı yönlü başladı ve 7 seviyesinin altına indi. Küresel piyasalarda da doların gerilediği görüldü. Yeni haftanın başında gelişen ülke kurlarının hemen hemen tamamı dolara karşı pozitif performans sergiledi.

'İhracat kritik öneme sahip'

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başkanı Robin Brooks, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti: Türkiye'nin en güçlü taraflarından biri yenilikçi ihracat sektörü - turizm de dahil. Bakın grafikte de ihracat hacimleri nasıl diğer EM'lere göre Kovid-19 öncesi düzeylere çıktı.

İhracat Türkiye'nin ithalat bağımlılığını azaltması için kritik öneme sahip. Bu nedenle dolar/TL'nin adil değerini 7.50 olarak görüyoruz.