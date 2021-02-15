BIST 1.565
DOLAR 6,95
EURO 8,43
ALTIN 406,89
HABER /  EKONOMİ

Dolar/TL'nin adil değeri bakın kaç olmalı! Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı açıkladı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başkanı Robin Brooks, dolar/TL'nin adil değerinin 7.50 düzeyinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Abone ol

Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününe aşağı yönlü başladı ve 7 seviyesinin altına indi. Küresel piyasalarda da doların gerilediği görüldü. Yeni haftanın başında gelişen ülke kurlarının hemen hemen tamamı dolara karşı pozitif performans sergiledi. 

'İhracat kritik öneme sahip'

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başkanı Robin Brooks, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti: Türkiye'nin en güçlü taraflarından biri yenilikçi ihracat sektörü - turizm de dahil. Bakın grafikte de ihracat hacimleri nasıl diğer EM'lere göre Kovid-19 öncesi düzeylere çıktı.

İhracat Türkiye'nin ithalat bağımlılığını azaltması için kritik öneme sahip. Bu nedenle dolar/TL'nin adil değerini 7.50 olarak görüyoruz.

Geçen yılın kasım ayında 8.5832 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, altı aydan sonra, bugün 7 seviyesinin altına gerileyerek aşağı yönlü bir ivme gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de ev alev alev yandı! Tomar tomar para ve altınlar küle döndü
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Gören telefona sarıldı! Aydın'da deniz kenarında ceset bulundu
İkranur Tirsi cinayeti halası Ayşe Sevda işin içinde bakın ne paylaşmış
DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu: Neden ‘Gara operasyonu geliyor’ tarzında yayınlar yapıldı?
FETÖ'den 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs Samsun'da yakalandı
Burdur'da yaşlı kadından haber alamayınca eve girdiler! Gerçek bakın ne çıktı
Antalya'da evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiası! 60 yaşındaki kadın icralık oldu
Recep ayı ibadetleri hangi gün hangi dua okunur?
Arkeologlar keşfetti dünyanın en eskisi! 5 bin yıl öncesine ait
Yorumlar 1 yorum