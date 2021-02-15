Elon Musk'ın bir tweet atması yetti! Yüzde 20 değer kaybetti

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 'satılmasını desteklerim' diyerek Dogecoin'in yüzde 20 değer kaybetmesine neden oldu.

Abone ol

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla kripto para piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Twitter’a bir süre ara vereceğini açıklayan Musk, iki gün sonra Twitter’a dönerek, aya giden bir roket fotoğrafının ardından “Doge” twiti attı. Daha sonra da “Dogecoin insanların kripto parasıdır” şeklinde twit atmıştı. Bunun üzerine kripto para piyasası hareketlenirken kripto para web sitesi Coindesk’te Dogecoin yüzde 67,99 artarak 0,054496 dolara yükselmişti.



Bugün ise Elon Musk, Dogecoin’lerin satılmasını desteklediği şeklinde twit atması üzerine kripto para biriminin değeri yüzde 20 azaldı. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dogecoin yatırımcılarının ellerindeki kripto paraları satmasını destekleyeceğini açıkladı. Dogecoin’deki yığılmanın arttığını belirten Musk, "Büyük Dogecoin yatırımcıları coinlerinin büyük bölümünü satarsa tam desteğimi alır. Bana göre Dogecoin'de asıl mesele çok fazla yığılma olması" dedi. Attığı twitlerle kripto paralar ve hisseler üzerindeki etkisi bilinen Musk’ın paylaşımından sonra ise Dogecoin yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti.







Geçen hafta da Bitcoin artmıştı

Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp'ın getirdiği gizlilik politikası güncellemesi kararı sonrası rakip uygulama Signal'i öneren ve bu önerisi sonrası yanlış Signal hissesinin yükselmesinde rol oynayan Musk bu sefer Bitcoin'i işaret etmişti. Musk, Twitter hesabında profiline 'Bitcoin'i eklemiş, paylaşım sonrası Bitcoin'in değeri yaklaşık yüzde 15 oranında artmıştı.