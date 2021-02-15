BIST 1.565
DOLAR 6,95
EURO 8,43
ALTIN 406,89
HABER /  YEREL

Bursa'da TIR kaza yaptı yol kapandı! Uzun kuyruk oluştu

İhlas Haber Ajansı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerlere çarparak durdu. Kaza sebebiyle kapanan Ankara-Bursa karayolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Abone ol

Bursa'da hafta sonu başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, yağış nedeniyle Bursa-Ankara karayolu İnegöl’de kaza meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan 31 AFU plakalı TIR, Mezitler'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle Bursa'ya gidiş yönü bir süre ulaşıma kapandı. Kapanan yolda yaklaşık 10 kilometre boyunca araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan TIR kısmen kaldırılırken, yol da tek şeritten açıldı

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Köpeklerle Muğla'da aranıyor yurt dışına satılacak yüksek gelir getiriyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dolar/TL'nin adil değeri bakın kaç olmalı! Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı açıkladı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Kocaeli'de ev alev alev yandı! Tomar tomar para ve altınlar küle döndü
Mame Thiam Vakfı, Diyarbakır'da bir köy okulunu yeniledi
İkranur Tirsi cinayeti halası Ayşe Sevda işin içinde bakın ne paylaşmış
Bakan Hulusi Akar ve Süleyman Soylu Gara şehitleriyle ilgili TBMM'de konuşma yapacak
FETÖ'den 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs Samsun'da yakalandı
Burdur'da yaşlı kadından haber alamayınca eve girdiler! Gerçek bakın ne çıktı
Antalya'da evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiası! 60 yaşındaki kadın icralık oldu
Recep ayı ibadetleri hangi gün hangi dua okunur?
Yorumlar