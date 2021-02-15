Köpeklerle Muğla'da aranıyor yurt dışına satılacak yüksek gelir getiriyor
MUĞLA!da yürütülen çalışmalar kapsamında özel eğitimli köpekle siyah elmas denilen bitkinin bulunduğu alanlar tespit ediliyor.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında trüf mantarı türlerinin bulunduğu alanların tespiti için eğitimli köpeklerle arazi taraması gerçekleştiriliyor. Dünya mutfaklarındaki özel menülerde yer alan trüf mantarı, bu anlamda köklü bir geçmişe sahip. Trüf mantarı, toprak altında yetişen yer altı mantarının meyvesine verilen isim olarak biliniyor.
Genellikle dağlık alanlarda, çam ve meşe ağaçlarının dibinde, toprak altında bulunan ve yüksek getirisi olan trüf mantarının üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Muğla'da aşılı meşe fidanları üretilerek trüf bahçeleri tesis edildi.
"Siyah elmas" olarak da adlandırılan mantar, toprağın 5 ila 20 santimetre altında ağaç köklerinde yetişiyor.
Mantar türlerinin bulunduğu alanların tespitinde ise özel eğitimli köpeklerden faydalanılıyor.