Köpeklerle Muğla'da aranıyor yurt dışına satılacak yüksek gelir getiriyor

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında trüf mantarı türlerinin bulunduğu alanların tespiti için eğitimli köpeklerle arazi taraması gerçekleştiriliyor. Dünya mutfaklarındaki özel menülerde yer alan trüf mantarı, bu anlamda köklü bir geçmişe sahip. Trüf mantarı, toprak altında yetişen yer altı mantarının meyvesine verilen isim olarak biliniyor.