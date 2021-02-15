Fahrettin Altun'dan HDP'ye tokat gibi yanıt!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan HDP'nin hadsiz açıklamasına tokat gibi yanıt geldi. Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "PKK’nın kontrolünde olan bir şer odağıyla mücadele etmek benim asli görevimdir. Tehditleriniz bize sadece güç verir! Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz. Ölümüne, ölümüne!" ifadelerini kullandı.

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10 Şubat'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 vatandaşımız canice şehit edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun kahreden olaya tepki gösterdi ve "HDP demek, PKK demektir. HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır" dedi.

Altun'un sözlerine HDP'den 'Kimse sebep olduğu kan ve gözyaşını, HDP’ye dil uzatarak temizleyemez. 6 milyondan fazla oy almış partimize dil uzatmak, sarayın bol maaşlı medya kayyımı olan Fahrettin Altun'un boyunu aşmaktadır. Halkın gerçekleri bilmeye hakkı vardır. Hesap vereceksiniz' açıklaması geldi.

Bu hadsiz açıklamaya Altun'un yanıtı sert oldu. HDP'nin açıklamasını alıntılayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı şunları kaydetti:

Milletimiz sizden şehitlerimizin hesabını soracak. Sadece sizden değil sizinle birlikte yol yürüyenlerden de. PKK’nın kontrolünde olan bir şer odağıyla mücadele etmek benim asli görevimdir. Tehditleriniz bize sadece güç verir! Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz. Ölümüne, ölümüne!



Cumhurbaşkanımız @RTErdogan

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