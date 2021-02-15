Kocaeli'de eve dönmeyince bakmaya gittiler! Şok oldular

KOCAELİ'de psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen 62 yaşındaki Ahmet O. evinin ardiyesinde intihar etti.

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İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Ramazan Sokak'ta müstakil bir binada yaşayan Ahmet O. evinin ardiyesine girdi. Ahmet O. geri dönmeyince, yakınları bakmaya gitti. İçeri giren yakınları Ahmet O.'yu asılı bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Ahmet O.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ahmet O.'nun cansız bedeni, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Ahmet O.'nun geçirdiği hastalıklar nedeniyle psikolojisinin bozulduğu öne sürüldü.