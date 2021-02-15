BIST 1.562
DOLAR 6,95
EURO 8,43
ALTIN 406,68
HABER /  YEREL

Kocaeli'de eve dönmeyince bakmaya gittiler! Şok oldular

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen 62 yaşındaki Ahmet O. evinin ardiyesinde intihar etti.

Abone ol

İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Ramazan Sokak'ta müstakil bir binada yaşayan Ahmet O. evinin ardiyesine girdi. Ahmet O. geri dönmeyince, yakınları bakmaya gitti. İçeri giren yakınları Ahmet O.'yu asılı bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Ahmet O.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ahmet O.'nun cansız bedeni, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Ahmet O.'nun geçirdiği hastalıklar nedeniyle psikolojisinin bozulduğu öne sürüldü. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile içi katliamın altından dram çıktı! Meğer yıllar önce... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan şehit açıklaması: Ulusal yas ilan edilmesini istiyoruz
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
İstanbul'da genç kadın son mesajı attı kayıplara karıştı: Kızımı zorla...
Samsun'da yaşlı kadının evine giren yakınları şok oldu
Gara şehidi Vedat Kaya KHK ile ihraç mı edilmişti? Emniyetten açıklama
Elon Musk'ın bir tweet atması yetti! Yüzde 20 değer kaybetti
Süper Lig'in adında değişiklik yapıldı! İşte yeni isim sponsoru
Son dakika ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı! Kuvvetli tepkimiz iletildi
Devlet Su İşleri KPPS 70 puanı ile personel alıyor! Başvuru şartları neler?
Bursa'da TIR kaza yaptı yol kapandı! Uzun kuyruk oluştu
Yorumlar