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İstanbul İstiklal Caddesi'nde faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Taksim İstiklal Caddesi'nde tarihi bir binanın kenarındaki taş saçak koparak bir mağazanın önüne düştü. O esnada taşın düştüğü yerde kimsenin olmaması faciayı önledi.

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İSTANBUL Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; tarihi bir binanın pencere saçaklarındaki büyük taş parçası rüzgar ve karın etkisi ile kopup caddeye düştü. O esnada kimsenin oradan geçmemesi büyük bir facianın önüne geçti.

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ve belediye ekipleri şerit çekti. Güvenlik önlemi alındıktan sonra taş parçaları temizlendi. Yoldan geçen yerli ve yabancı turistlerin binadan düşen beton parçasına şaşkınlık içinde baktıkları görüldü.

Olay yerinde olan bir vatandaş, "Allah’tan kimse yoktu orada. Yoksa büyük bir facia olurdu" dedi.

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