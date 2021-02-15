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HABER /  DÜNYA

ABD Başkonsolosluğu'nun yakınına füzeli saldırı!

Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde ABD askeri üssünün bulunduğu havalimanına 8 katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Yerleşkenin yakınına düşen füzeler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

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Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında üstü üste 8 patlama sesi duyuldu. Patlamaların bölgeye atılan karadan karaya füzelerinden kaynaklandığı ve Haşdi Şabi tarafından fırlatıldığı ileri sürüldü.

Biri ABD askeri iki kişi yaralandı
Yerel kaynaklar, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarına 8 katyuşa füzesi düştüğünü aktardı. Edinilen bilgilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmazken biri ABD askeri olmak üzere iki kişi hafif yaralandı.

Beş havan topu
Bir güvenlik görevlisi ise fırlatılan havan topu sayısının beş olduğunu söylerken, havaalanının yanında yangın çıktığı ifade edildi.

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