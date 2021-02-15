ABD'den geri adım! 13 Türk vatandaşının ölümünden PKK sorumlu

Yeni ABD yönetimiyle bakanlar düzeyinde ilk temas gerçekleşti. Blinken ile Çavuşoğlu'nun görüşmesinde ikili ilişkiler, S-400, FETÖ ve PKK konuşuldu, ABD'nin Gara açıklamasından duyulan rahatsızlık da dile getirildi. Blinken da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'nin skandal Gara açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınarak bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularına da değinildi. Öte yandan ABD'nin Gara açıklamasından duyulan rahatsızlık da dile getirildi.

"Açık ve samimi bir diyalog geliştirme konusunda mutabık kalındı"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanını yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Yeni ABD yönetimiyle karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme hususunda mutabık kalınmıştır. Görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınmış, bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye, Doğu Akdeniz konularına da değinilmiştir. Görüşmede ABD tarafından son dönemde yapılan açıklamalardan duyduğumuz rahatsızlık da dile getirilmiştir. İki bakan önümüzdeki dönemde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı bir şekilde görüşme konusunda mutabık kalmışlardır" denildi.

Blınken, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için de taziyelerini iletti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bakan Çavuşoğlu'na, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti.