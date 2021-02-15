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Ekrem İmamoğlu'dan İstanbullulara kar çağrısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının yarın da devam edeceğini belirterek, İstanbulluları zorunlu olmadıkça şahsi araçlarını kullanmamaları konusunda uyardı.

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İBB Başkanı İmamoğlu, hava tahminine göre kar yağışının yarın da devam edeceğini belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından uyarılarda bulunarak "Hava tahminine göre kar yağışı yarın da devam edecek. İstanbulluları zorunlu olmadıkça şahsi araçlarını kullanmamaları, toplu taşımayı tercih etmeleri, araçlarda da mutlaka kar lastiği kullanılması konusunda uyarmak isterim." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, paylaşımında "Bugün olduğu gibi yarın da bu çağrımıza lütfen uyunuz" ifadelerini kullandı.

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