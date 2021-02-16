ABD'den geri vites! PKK'yı sorumlu tuttular

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Savunma Bakanlığı'nda yapılan görüşmede Gara'daki olaylarla ilgili PKK'nın sorumluluğunu teyit ettiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 13 silahsız Türk vatandaşının Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK tarafından katledildiği saldırıyla ilgili kritik bir duyuru yaptı. MSB, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Bakanlık'ta bir görüşme yapıldığını ve Amerikalı elçinin saldırıdan PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit ettiğini aktardı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile gerçekleştirilen görüşme sonrası MSB'den yapılan açıklama şöyle;

"ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bu akşam (15 Şubat) Milli Savunma Bakanlığı’nda bir görüşme yapılmıştır. Görüşmede ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara’ya düzenlenen harekâtta şehit olan personelimiz ve harekat sırasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sunmuş; Gara’da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK’yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir."

Öte yandan ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Blinken PKK'yı sorumlu tutmuştu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, akşam saatlerinde Bakan Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletip Gara katliamından PKK'nın sorumlu olduğunu ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Gara'da 13 silahsız Türk vatandaşının PKK tarafından alçakça katledilmesinin ardından tepki çeken bir açıklama yapmıştı. Price, “Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.