Aydın ve Batman'da HDP'ye operasyon

İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Aydın ve Batman HDP il binalarına baskın düzenlendi. Operasyonda HDP binalarında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik 40 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Aydın ve Batman HDP il binalarında yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü mensuplarının afişleri ile eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik 40 ilde düzenlenen operasyonun ayrıntıları netleşti.

Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütünün kadın yapılanması olan TJA (özgür kadın hareketi) içerisinde faaliyet yürüten şahıslarla irtibatlı oldukları gerekçesiyle HDP Aydın il binasında arama yapıldı. Aramada, çok sayıda örgütsel doküman, örgüt propagandası yapılması için hazırlanan afişler ile PKK'lı teröristlere ait fotoğraflar bulundu.

Batman HDP il ve merkez ilçe binalarında da çok sayıda örgütsel doküman, örgüt propagandası yapılması için hazırlanan afişler, terör örgütü mensuplarının afiş ve fotoğrafları ile eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi.