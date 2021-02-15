Ayrılmak isteyen sevgilisine kurşun yağdırdı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Hacer Ç. adlı kadın birlikte yaşadığı H.E. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli H.E. evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

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KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen ve eşyalarını almaya gelen sevgilisini öldürerek cesedini rehin alan şahıs, bir buçuk saat sonra polis ekiplerince ikna edilerek silahı ile birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan şahsın binadan çıkarılması sırasında ise ölen kadının ablası sinir krizi geçirdi.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve eşinden ayrılmak üzere olan Halim E., kendisi gibi evli ve ayrılmak üzere olan Hacer Ç. ile dost hayatı yaşamaya başladı. 4 yıldır birlikte olan ikiliden Hacer Ç., anlaşmazlık üzerine Halim E.’den ayrılmak istedi.

Ceset ile birlikte kendini eve kitledi

Sakarya’dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük’teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Ç., son eşyalarının yüklenmesi sırasında Halim E. ile kısa bir süre yalnız kaldı. Bu sırada çıkan tartışmada Halim E., 4-5 el ateş ederek Hacer Ç.’yi öldürdükten sonra eşya taşıyan yakınlarına ateş etti. Eşya taşıyan Hacer Ç.’nin ablası ve yakınları hızla binadan kaçarak kendilerini dışarı attı. Halim T. ise Hacer Ç’nin cesedi ile kendisini eve kilitledi.

Uzun süre teslim olmadı

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonrasında Hali E.’yi teslim olması için ikna etmeyi başardı. Silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı.

Hacer Ç'nin ablası sinir krizi geçirdi

Polis korumasında binadan çıkarılarak ekip aracına alınan Halim E. binadan çıkarıldığı sırada ölen Hacer Ç.’nin ablası sinir krizi geçirdi. “Kurtaramadım” diyerek feryat eden ablayı yakınları sakinleştirdi. Polis ekipleri Halim E.’yi gözaltına alarak polis merkezine götürürken, olay yerinde incelemeler sürüyor.

Bir acı haber de Diyarbakır'dan

Diyarbakır'da kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz biri kişi tarafından tabanca ile ateş edildi.

Şaylemez, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen Şaylemez, hayatını kaybetti.

Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak delil araması yaparken, Şaylemez'in cansız bedeni, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, kaçan zanlının yakalanması bölgede çalışma başlattı.