AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin PKK katliamına ilişkin açıklamasına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanlığının Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dilediği mesajında yer verdiği ifadelere tepki gösterdi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK'ya silah verirken adresini bilenler; PKK, katliam yaptığı zaman adresini kaybediyorlar. PKK'nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler; PKK, vatandaşlarımızı öldürdüğü zaman katilin adını koymamak için gayret sarf ediyorlar" ifadelerini kullandı. Ömer Çelik; bu tavrın terörle mücadele değil, teröre destek olduğunu vurguladı. AK Parti Sözcüsü Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"NATO müttefiki Türkiye'nin hadiseye dair yaptığı açıklamaya rağmen ABD Dışişlerinin ne tür bir doğrulama beklediği çok ağır bir soru işaretidir. Müttefiklik ilişkilerine taban tabana zıt olan bu açıklama utanç verici bir yaklaşımdır. Türkiye, terör örgütü PKK ve tüm kolları ile amansız bir mücadele içerisindedir ve müttefiklerinden ilkeli bir destek beklemektedir. PKK terör örgütünü net şekilde lanetlemeyenlerin terörle mücadeleden bahsetmesi söz konusu olamaz."