ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den kritik altın tahmini

Dünya devi ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin geldi. Morgan Stanley, ons altını yıl sonunda 1800 doların altında bekliyor.

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Dünya devi ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, ABD'de enflasyonda yükseliş, ons altında ise düşüş bekliyor.

Ons altın genelde yükselen enflasyona karşı en güvenilir hedge araçları sayılsa da Morgan Stanley Çapraz Varlıkları Birimi Başkanı Andrew Sheets, durumun bu yıl ons altında için geçerli olmayacağını düşündüklerini söyledi.

Sheets, kurum olarak ABD'de enflasyonun gelecek 2 yıl yüzde 2'nin biraz üzeri seviyelere çıkacağını tahmin ettiklerini hatırlattı. Bununla birlikte altında ise yıl sonunda düşüş beklediklerini kaydetti.

2021 yılında ekonomik verilerde iyileşme, politikada yumuşama, faizlerde artış tahmin ettiklerini belirten yönetici, diğer emtiaların altından yüksek performans ortaya koyacağını tahmin etti. Sheets, ons altının yılı 1800 doların bir miktar altında kapatacağını öngördü.