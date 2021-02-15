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Gençlerbirliği'ni farklı geçen Beşiktaş zirve ortaklığını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Kartal'ın gollerini Ghezzal ve Cenk Tosun (2) kaydetti. Devre arasında Everton'dan kiralanan milli futbolcu çıktığı ilk Süper Lig maçında 2 gol atarak yıldızlaşırken; Kartal, aldığı bu galibiyetle zirve yarışını bırakmadı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasının kapanış gününde konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla geçerek haftayı kayıpsız kapattı.

Beşiktaş, başkentte maça golle başladı. Siyah-beyazlı ekibin Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 4. dakikada attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Golü bulduktan sonra baskısını sürdüren Beşiktaş, girdiği fırsatları değerlendiremedi. İlk yarısı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısında da uzun süre skor tabelası değişmedi.

62. dakikada oyuna giren Cenk Tosun, 89. dakikada attığı golle takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Yaklaşık 3 yıl sonra Süper Lig'deki ilk maçına çıkan yıldız golcü ilk maçında golle buluştu. Cenk Tosun, bu golden yalnızca 5 dakika sonra yeniden sahneye çıktı. Sonradan oyuna girip 2 gol kaydeden Tosun, güne damga vurdu.

Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, bu sonucun ardından puanını 51'e yükseltti ve zirvedeki üç büyükler haftayı eşit puanla kapattı. 20 puanda kalan Gençlerbirliği ise 19. sırada kaldı.

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