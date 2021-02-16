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4 ilde operasyonun düğmesine basıldı! Çok sayıda gözaltı var

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İstanbul merkezli 4 ilde 58 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 9 aylık teknik takibin ardından İstanbul merkezli Muş, Tekirdağ, Kastamonu illerinde 58 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

55 adrese baskın

Bahçelievler, Güngören, Ümraniye, Bağcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde daha önceden belirlenen 55 adrese yapılan baskınlarda polis ekipleri didik didik arama yaptı.

Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Yonca1 Sokak’ta bulunan bir ev oldu.

52 şüpheli gözaltına aldı

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalama kararı verilen 52 şüpheli gözaltına alınırken operasyonla ilgili çalışmalar sürüyor.

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