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İngiltere Başbakanı Johnson’dan DSÖ’ye ‘şeffaflık’ çağrısı

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında salgınla mücadelede ülkesindeki son gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Johnson, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) ‘tam şeffaflık’ çağrısında bulundu.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülke genelinde salgınla mücadelede gelinen son noktayı İngiliz halkıyla paylaştı. Johnson, ülkede koronavirüsün yarattığı tehdidin hala en yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Aşılama işlemleriyle ilgili de bilgi paylaşan Johnson, bu şekilde giderse 50 yaş üzeri herkese Nisan sonuna kadar aşı yapılabileceğini ifade etti.

'Neden gerçekleştiğini öğrenmeliyiz'

“Koronavirüs salgınının neden gerçekleştiğini öğrenmeliyiz” diyen Johnson, şeffaflık konusunda genel bir anlaşma çağrısında bulundu.

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