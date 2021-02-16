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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Wilders'in, Erdoğan hakkındaki hadsiz sözlerine sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeler kullanmasına çok sert tepki gösterdi. Wilders'in fotoğrafını paylaşan İbrahim Kalın, "Embesil" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.

"Embesil"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Wilders'e çok sert tepki gösterdi. Kalın, Wilders'in fotoğrafını paylaşarak "Embesil" ifadesini kullandı.

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