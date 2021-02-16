Türk Konseyi'nden Gara'da katledilen şehitlerimiz için kınama

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Gara'DA PKK'lı teröristler tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınayan bir mesaj yayınladı.

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Kalleş terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 sivil vatandaşımızı şehit edişinin yankıları sürüyor.

Son olarak Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi)'den şehitlerimiz için bir açıklama yapıldı.

"Hain saldırıyı kınıyoruz"

Açıklamaya göre, Genel Sekreter Amreyev, Gara bölgesindeki saldırıda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yakınları ile Türk halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek, "Türk Konseyi ve şahsım adına, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından haince katledilen 13 Türk vatandaşının şehit olduğu terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Tam destek açıklaması

Amreyev açıklamasında, "Türk Konseyi terörü insanlık suçu olarak değerlendirmekte ve teröre karşı haklı mücadelesinde kardeş Türkiye'ye tam desteğini yinelemektedir." mesajını paylaştı.