CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin 2.300 işçisi greve gitti

CHP'li Kadıköy Belediyesi işçileri enflasyon oranında zam isterken, Kadıköy Belediyesi enflasyonun yarısından az bir zam önermişti. İşçiler gece 00.01 itibariyle grev pankartı astı. Kaloriferler kapatıldı.

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CHP'li Kadıköy Belediyesi ile işçiler arasındaki 8 aydır yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Kadıköy Belediyesi işçilerin taleplerini kabul etmeyince 2.300 işçi greve gitti Binaya grev pankartı asıldı.

Binaya giren işçiler kalorifer peteklerini kapattı. Eylem 00.01'de başladı.

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Kadıköy Belediyesi önünde toplanan işçiler adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, sözleşme sürecinde son aşamaya gelindiğini açıklamıştı.

"Taleplerimizde eşit adım atmalıyız''

Sözleşme görüşmelerinde 7 ayı geride bıraktıklarını anlatan Arıkan, "Bugün buraya daha önce açıkladığımız gibi kitlesel katılımla grev kararımızı astık. Bizler hakkımızı istiyoruz arkadaşlar. 7 aydır masadayız. Taleplerimizde eşit adım atmalıyız. Bizden 5 adım, kendileri 1 adım atarsa olmaz bu iş. 6 adımın varsa, bizden 3, onlardan 3 adım atmak gerekir. Biz burada kutlama halayları çekeceğiz. Eğer olmazsa süreç bellidir. Ayın 16'sında greve çıkacağız. Sizin beklentiniz karşılanmadan bu iş bitmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.