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Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması

Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Gençlerbirliği deplasmanında sakatlık geçiren ve oyundan çıkan Rachid Ghezzal durumunun ciddi olmadığını belirtti.

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Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanında 3-0 kazanırken Rachid Ghezzal, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

Maçın ardından beIN Sports'a konuşan Ghezzal, ''Beşiktaş formasıyla ilk golümü attığım için çok mutluyum. Daha önce asistlerle katkı vermiştim. Gol yemeden galibiyet almak bizi mutlu etti.'' diye konuştu.

Sakatlığı nedeniyle 62. dakikada oyundan çıkan Cezayirli futbolcu, ''Şimdi dinlenmek için zamanımız olacak ve daha güçlü döneceğiz. Sakatlığım ciddi bir şey değil. Daha önce de hissettiğim bir ağrıydı zaten. Toparlamak için yeterince zamanımız var.'' dedi.

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