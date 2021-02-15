Sıfır araba fiyatlarına 'kur' ayarı geldi! Otomobil alacakları sevindiren gelişme

Ocakta satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 artarak yaklaşık 44 bin adet olmuştu. Bu ay ise satışların 60 bin adetlere kadar çıkabileceği öngörülüyor. Şubat 2020’de yüzde 89.44 artışla 47 bin 122 adet otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre; sektörün 10 yıllık şubat ayı ortalaması ise 44 bin adet. Sektör bu ay 60 bin adede ulaşırsa, son 15 yılın en yüksek şubat ayı satışı yapılmış olacak.