Sıfır araba fiyatlarına 'kur' ayarı geldi! Otomobil alacakları sevindiren gelişme
Döviz kurlarındaki düşüş sıfır araç piyasasını canlandırdı. Haliyle otomobil satışları artmaya başladı. Markalar, kur avantajını kampanyalara yansıttı. 2. el araba fiyatlarında aynı durum söz konusu. İşte ayrıntılar...
Merkez Bankası'nın sıkı para politikası uygulamalarını başlattığı Kasım ayından beri döviz fiyatları peyderpey aşağıya geldi. Döviz kurunda ocak ayından bu yana yüzde 5’in üzerinde düşüş yaşanması, otomobil satışlarını hareketlendirdi. Markalar, kurdaki düşüşü liste fiyatına olmasa da kampanyalara yansıttı. Aracın alım maliyetinin aşağı çekilmesi, tüketici talebine de olumlu yansırken, sektör temsilcileri ay sonunda rekor satış umudu taşıyor.
Özellikle finansman kampanyalarının pazara olumlu yansıdığını ifade eden sektör temsilcileri ay sonunda yeni bir satış rekoru kırılabileceğinin sinyallerini verdi. 2021’nin ilk ayında beklentilerin üzerinde satış yaparak, son 10 yılın ocak rekorunu kıran sektör, şubatta daha hareketli bir pazar yaşıyor.
Özellikle finansman kampanyalarının pazara olumlu yansıdığını ifade eden sektör temsilcileri ay sonunda yeni bir satış rekoru kırılabileceğinin sinyallerini verdi. 2021’nin ilk ayında beklentilerin üzerinde satış yaparak, son 10 yılın ocak rekorunu kıran sektör, şubatta daha hareketli bir pazar yaşıyor.
Ocakta satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 artarak yaklaşık 44 bin adet olmuştu. Bu ay ise satışların 60 bin adetlere kadar çıkabileceği öngörülüyor. Şubat 2020’de yüzde 89.44 artışla 47 bin 122 adet otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre; sektörün 10 yıllık şubat ayı ortalaması ise 44 bin adet. Sektör bu ay 60 bin adede ulaşırsa, son 15 yılın en yüksek şubat ayı satışı yapılmış olacak.