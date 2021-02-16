Açlık sınırı 2 bin 584 TL'ye çıktı! BİSAM raporunda kritik detaylar

BİSAM'ın yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasına göre, açlık sınırı 2 bin 584 TL’ye yoksulluk sınırı ise 8 bin 939 TL'ye çıktı.

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Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) periyodik 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasının ocak ayı sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı (açlık sınırı) 2 bin 584 TL’ye çıktı.

Dikkat çeken veriler

- Bunun yanında eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı (yoksulluk sınırı) da 8 bin 939 liraya ulaştı.

- Bu rakamlar Aralık 2020’de sırasıyla 2 bin 478 lira ve 8 bin 570 liraydı. Ocak 2020’de ise 2 bin 250 TL ve 7 bin 782 TL idi. Ocak 2021 kapsamında, yetişkin bir erkeğin sağlıklı beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 693 TL oldu.

- Bu rakam yetişkin bir kadın için 669 TL, 15-18 yaş bir genç için 735 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 486 TL olarak hesaplandı.

- Buna göre dört kişilik bir ailenin günlük zorunlu gıda harcaması 86.14 lira, sadece süt ve süt ürünleri için yapması gereken günlük harcama 30 liraya ulaştı.

- BİSAM, en yüksek açlık sınırını 2 bin 808 lirayla İzmir için hesapladı. En düşük rakam ise 2 bin 384 lirayla Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye'de.