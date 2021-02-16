Pınar Gültekin'in katil zanlısının eşi ilk kez konuştu! Mahkeme salonu buz kesti

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılandığı davada 3. duruşma yapıldı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.