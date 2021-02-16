Arif Verimli Müge Anlı'da neden yok ayrıldı mı?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında danışmanlık yapan Psikiyatrist Arif Verimli sosyal medya hesabından programdan ayrıldığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Arif Verimli'nin neden Müge Anlı'dan ayrıldığını merak konusu oldu, ayrılık getiren video ortaya çıktı!

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2008 yılından beri ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı'nın yanında görmeye alıştığımız Prof. Dr. Arif Verimli programda ayrıldığını sosyal medya aracılığı ile duyurdu. 13 yıldır danışmanlığını yaptığı programdan ayrıldığını duyuran Arif Verimli'nin ayrılık nedeni ise merak konusu oldu.

Bir süredir programda yer almayan ve izleyicilerin dikkatini çeken Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı ile Tatlı Sert programından 12 Şubat 2021 tarihi itibariyle ayrıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Verimli, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, " Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum." ifadesini kullandı.

Programın 27 Ocak tarihli bölümde de stüdyoda bulunmayan Verimli ile ilgili sunucu Müge Anlı açıklama yapmıştı. Anlı, Arif Verimli'nin ertelenemeyecek işleri nedeniyle aralarında olamayacağını söylemişti.

İşte Arif Verimli'nin veda açıklaması: Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Sevenlerim, Dostlarım; 12.02.2021 tarihi itibari ile 2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim.

İşin aslı ortaya çıktı: Veda açıklamasının altına yapılan bir yorum ise işin aslını ortaya çıkardı. Arif Hoca aynı programda danışmanlık yapan Şevki Sözen nedeniyle Müge Anlı'dan ayrıldığını doğruladı.