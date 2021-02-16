Mansur Yavaş'tan 'kar' uyarısı: Çok acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki kar yağışı nedeniyle çok acil olmadığı sürece trafiğe çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Değerli Hemşehrilerim, çok acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin ise kartakip.ankara.com.tr adresinden gidecekleri güzergahı araç kameralarından izleyip buna göre yola çıkmalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.
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