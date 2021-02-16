BIST 1.569
DOLAR 6,92
EURO 8,40
ALTIN 405,98
HABER /  POLİTİKA

Mansur Yavaş'tan 'kar' uyarısı: Çok acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki kar yağışı nedeniyle çok acil olmadığı sürece trafiğe çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Abone ol

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Değerli Hemşehrilerim, çok acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin ise kartakip.ankara.com.tr adresinden gidecekleri güzergahı araç kameralarından izleyip buna göre yola çıkmalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu! Mahkeme salonu buz kesti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Arif Verimli Müge Anlı'da neden yok ayrıldı mı?
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Kocaeli'de korku ve şokla tir tir titredi! Babaannesi bile sakinleştiremedi
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin 2.300 işçisi greve gitti
Tüketiciler Birliği açıkladı! "1 kuruşu vermeyen firma, 5 bin lira tazminat ödemek zorunda kalabilir"
İstanbul'da otobüs şoförü dehşeti yaşadı: Kemiklerim kırıldı, iki omzum çıktı
Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi
16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller 29 ilde paralar yattı
Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması
İstanbul'da 4 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp İranlı bulundu
Yorumlar